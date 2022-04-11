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Макрон вышел в лидеры в первом туре выборов во Франции

Эммануэль Макрон вышел в лидеры в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел в лидеры в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Действующий глава государства набрал 27,6 процента голосов. Глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен занимает второе место с 23,41 процента, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — на третьем с 21,95 процента.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он состоится 24 апреля.

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Марина Совина
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