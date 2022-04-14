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Раскрыты задачи полета американского разведчика возле крейсера «Москва»

Военный эксперт Литовкин раскрыл задачи разведчика США, летавшего возле крейсера «Москва»

Фото: Mike Siegel / Globallookpress.com

Военный эксперт Виктор Литовкин раскрыл задачи американского самолета-разведчика Boeing P-8A Poseidon, который летал возле крейсера «Москва» проекта 1164 «Атлант». В США хотят оценить повреждения корабля. Об этом эксперт сообщил News.ru.

«США хотят узнать, какие повреждения получил крейсер, что вышло из строя, какие придется принимать меры руководству ВМФ РФ, чтобы корабль вернуть в строй, сколько потребуется для этого времени. Американцы все это анализируют, для них это очень интересно. Надо понять, почему произошел предположительный взрыв боеприпаса. Это очень важная информация. Я не исключаю, что производилась фото и видеосъемка всего», — сообщил он.

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Литовкин отметил, что крейсер «Москва» несет противокорабельные ракеты «Вулкан» и систему противовоздушной обороны «Кинжал», которая может поразить любой самолет. Также в арсенал корабля входят реактивный бомбомет и торпедные аппараты.

По данным портала Flightradar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon зафиксировали примерно в 70 километрах от крейсера. Самолет находился в восточной части воздушного пространства Румынии.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков предположил, что крейсер «Москва» можно восстановить в течение года.

14 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после детонации боезапаса.

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Даниил Иринин
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