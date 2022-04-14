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Врач назвала способы избавления от жира на животе

Врач Риту Салуджа-Шарма посоветовала бороться с жиром на животе при помощи здоровой диеты

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Врач Риту Салуджа-Шарма назвала способы избавления от жира на животе. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, хотя висцеральный жир накапливается в области живота, это не тот жир, который можно ущипнуть. Он находится глубже и покрывает органы брюшной полости. Целенаправленно избавиться именно от него нельзя, но висцеральный жир можно убрать, уменьшив общий процент жира в организме.

Салуджа-Шарма посоветовала бороться с жиром при помощи здоровой диеты. Для этого, по ее словам, нужно есть больше фруктов и овощей и ограничить потребление вредной еды. «Такое питание не только поможет вам сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии», — объясняет она.

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Салуджа-Шарма утверждает, что в день нужно съедать 25-30 граммов клетчатки, например, добавляя в блюда ягоды, фасоль или чечевицу. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, уменьшает колебания уровня инсулина в организме, снижает уровень сахара и холестерина и поддерживает микрофлору кишечника.

Врач считает, что худеющим следует устроить сахарный детокс. Сначала, по ее словам, обходиться без сахара будет непросто, но со временем станет легче. Когда возникает тяга к сладкому, специалистка рекомендует съесть фрукт, выпить стакан воды или принять горячий душ.

Салуджа-Шарма советует придерживаться трехразового питания, свести к минимуму перекусы и избегать крекеров, печенья и чипсов. «Питание должно состоять из смеси фруктов и овощей (1/2 вашей тарелки), постных или растительных белков (1/4 тарелки) и цельнозерновых продуктов (1/4 тарелки). Затем, после ужина, пропустите поздний перекус и до завтрака больше не ешьте», — объясняет она.

Салуджа-Шарма объясняет, что обмен веществ, масса тела и запасы жира зависят от баланса гормонов, на который влияют наша физическая активность, сон и уровень стресса. Она рекомендует совершать прогулки быстрым шагом не менее 30-60 минут в день и увеличить физическую активность. Это, по словам специалистки, ускорит обмен веществ, позволит сжечь жир, улучшит настроение, снизит стресс и улучшит сон.

Ранее диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. По словам диетолога, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна.

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Рузанна Акмалтдинова
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