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Россиянам усложнят переезд в Турцию

В Турции поднимут стоимость жилья, достаточную для получения гражданства страны

Фото: Yasin Akgul / Globallookpress.com

В ближайшее время россиянам станет сложнее переехать жить в Турцию. Власти евразийской страны 12 апреля захотели поднять минимальную стоимость недвижимости, приобретения которой достаточно для участия в соответствующей программе, пишет Prian.ru со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Стоимость жилья решили повысить с 250 тысяч до 400 тысяч долларов. Такая мера предусматривает поправки в 20-ю статью Положения о применении закона о турецком гражданстве. Однако срок вступления изменений в силу пока не известен.

В январе 2022 года Турция также усложнила правила получения гражданства за инвестиции — теперь инвесторы должны переводить иностранную валюту в турецкие лиры, прежде чем вкладывать средства в необходимые активы.

Ранее стало известно, что с февраля россияне стали активнее приобретать жилье в Турции. Эксперты связывают повышенный интерес с возможностью получить иностранное гражданство благодаря покупке недвижимости. По информации социолога Сергея Таланова, граждане России ежегодно покупали в Турции более 3000 объектов недвижимости, а к концу 2022 года этот показатель должен вырасти в два раза.

Нина Ташевская
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