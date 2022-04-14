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В России призвали Запад отменить санкции во избежание продовольственного кризиса

Дипломат Полянский указал на санкции против России как фактор продовольственного кризиса

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал западные страны отменить санкции против России во избежание продовольственного кризиса в них. Его слова приводит РИА Новости.

Он высказал утверждение, что главным фактором нестабильности и предвестником проблем сегодня является не российская спецоперация на Украине, а санкции, введенные против России. Полянский указал, что эти ограничения ведут к разрыву логистических цепочек и финансовых схем оплаты любых поставок из России, кроме нужных Западу энергоносителей.

Он призвал государства отменить «введенные по собственной воле» санкции, если те хотят помочь миру избежать продовольственного кризиса. В этом случае, по мнению дипломата, бедные страны почувствуют разницу. «А если вы к этому не готовы, то не занимайтесь демагогией и не пытайтесь ввести всех в заблуждение», — добавил он.

Ранее глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. Такой прогноз он объяснил снижением продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине. Представитель ООН отметил, что текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием.

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Антон Похиляк
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