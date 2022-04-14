В России призвали Запад отменить санкции во избежание продовольственного кризиса

Дипломат Полянский указал на санкции против России как фактор продовольственного кризиса

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал западные страны отменить санкции против России во избежание продовольственного кризиса в них. Его слова приводит РИА Новости.

Он высказал утверждение, что главным фактором нестабильности и предвестником проблем сегодня является не российская спецоперация на Украине, а санкции, введенные против России. Полянский указал, что эти ограничения ведут к разрыву логистических цепочек и финансовых схем оплаты любых поставок из России, кроме нужных Западу энергоносителей.

Он призвал государства отменить «введенные по собственной воле» санкции, если те хотят помочь миру избежать продовольственного кризиса. В этом случае, по мнению дипломата, бедные страны почувствуют разницу. «А если вы к этому не готовы, то не занимайтесь демагогией и не пытайтесь ввести всех в заблуждение», — добавил он.

Ранее глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. Такой прогноз он объяснил снижением продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине. Представитель ООН отметил, что текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием.