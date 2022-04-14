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Россиянам рассказали о правильной диете при сухости кожи и трещинах на губах

Диетолог Богданова посоветовала есть рыбу и шпинат при трещинах на губах и сухости кожи

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Диетолог, нутрицитолог Зоя Богданова рассказала, что вернуть красоту и решить часть проблем со здоровьем можно при помощи корректировки питания. Специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты» посоветовала россиянам прислушиваться к сигналам организма и в соответствии с ними выбрать правильную диету.

По словам Богдановой, трещины и заеды на губах часто появляются при нехватке витамина В12, который в достаточном количестве содержится в мясе индейки, морепродуктах, рыбе и говядине. Вялость, боли в суставах, отеки ног и кислородное голодание, по ее мнению, сигнализируют о возможном дефиците железа и фолиевой кислоты. В этом случае, говорит специалист, в рацион надо обязательно добавить шпинат, яйца, зелень, свеклу, орехи и брокколи. Если после смены диеты самочувствие не улучшится, Богданова рекомендует обратиться к врачу и сдать анализы для постановки диагноза.

При сухости, стянутости и шелушении кожи диетолог рекомендовала есть больше продуктов, богатых кальцием, так как именно о его нехватке свидетельствуют эти сигналы организма. При этом Богданова отметила, что если проигнорировать проблему, дефицит нутриента может усилиться. Это приведет к повышенной утомляемости и проблемам со сном, также у человека начнут ломаться ногти и станут хрупкими кости. Кальций, советует врач, можно получить из молока, творога, морепродуктов, а также из кондитерского мака, кунжута, семечек, бобовых и миндаля.

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Также диетолог напомнила, что выпадение волос часто происходит из-за дефицита витаминов группы В, витамина D, качественного белка и полезных жиров. Восполнить нехватку протеина и необходимых микронутриентов можно, если включить в рацион жирные сорта рыбы, морепродукты, яичный белок, постную говядину, бобовые (горох, нут, чечевицу), брокколи, шпинат, орехи.

Ранее врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург назвали продукты, которые помогут снизить риск развития сахарного диабета. Специалисты заявили, что нормализовать уровень сахара в крови помогут отруби и гречка.

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Наталья Обрядина
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