Ле Пен призвала остановить сотрудничество с ФРГ в производстве оружия

Ле Пен выступила за приостановку сотрудничества Франции и Германии в производстве оружия

Кандидат в президенты Франции, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что выступает за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве вооружений. Она объяснила это разными подходами к экспорту оборонных технологий. Цитату приводит ТАСС.

«Я намерена положить конец нашему индустриальному сотрудничеству с Германией в сфере вооружений», — сказала она, подчеркнув, что при этом не хотела бы приостанавливать сотрудничество с ФРГ в других сферах. Например, Ле Пен призвала содействовать распространению немецкого языка во Франции и расширению студенческих обменов.

Берлин и Париж вместе работают над созданием европейского истребителя пятого поколения Next Generation Fighter и перспективного основного танка Main Ground Combat System.

Ранее Ле Пен также заявила, что страна должна потребовать у Еврокомиссии пересмотра ее установок. «Европа под управлением Еврокомиссии имела свой шанс и упустила его. Она провалилась. Хуже того, ее провал с Brexit запятнал европейскую идею. Мы вновь восстановим эти европейские идеалы, разорванные на куски авторитарными действиями Евросоюза», — предложила политик.