Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ле Пен призвала остановить сотрудничество с ФРГ в производстве оружия

Ле Пен выступила за приостановку сотрудничества Франции и Германии в производстве оружия

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Кандидат в президенты Франции, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что выступает за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве вооружений. Она объяснила это разными подходами к экспорту оборонных технологий. Цитату приводит ТАСС.

«Я намерена положить конец нашему индустриальному сотрудничеству с Германией в сфере вооружений», — сказала она, подчеркнув, что при этом не хотела бы приостанавливать сотрудничество с ФРГ в других сферах. Например, Ле Пен призвала содействовать распространению немецкого языка во Франции и расширению студенческих обменов.

Материалы по теме:
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля 2022
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022

Берлин и Париж вместе работают над созданием европейского истребителя пятого поколения Next Generation Fighter и перспективного основного танка Main Ground Combat System.

Ранее Ле Пен также заявила, что страна должна потребовать у Еврокомиссии пересмотра ее установок. «Европа под управлением Еврокомиссии имела свой шанс и упустила его. Она провалилась. Хуже того, ее провал с Brexit запятнал европейскую идею. Мы вновь восстановим эти европейские идеалы, разорванные на куски авторитарными действиями Евросоюза», — предложила политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом
Врачи раскрыли опасность кистей для макияжа
Отелям Египта предложили принимать оплату в рублях
В России выявили 11 432 случая коронавируса
Ле Пен призвала остановить сотрудничество с ФРГ в производстве оружия
Шведский банк прекратит переводы платежей в Россию
В Казахстане объяснили отказ от парада ко Дню Победы
Французский футболист описал Головина двумя словами
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Тысяча украинских военнослужащих сдалась в плен и была доставлена в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.