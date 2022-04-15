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Биткоину предсказали подорожание до 100 тысяч долларов

Глава криптобиржи Антони Тренчев предсказал рост биткоина до 100 тысяч долларов

Фото: Shutterstock

Глава криптобиржи Crypto Cradending Firm Nexo Антони Тренчев в интервью CNBC предсказал подорожание биткоина до 100 тысяч долларов в течение года.

По словам Тренчева, будущее биткоина в краткосрочной перспективе вызывает некоторые опасения в свете сворачивания беспрецедентной программы стимулирования экономики. Основной ее частью было количественное смягчение (закупка облигаций на вторичном рынке), которое долгое время не было лимитировано и завершилось только в марте.

Bitcoin от TradingView

В этой ситуации, считает финансист, биткоин наравне с традиционными активами может столкнуться с оттоком инвесторов, которых отпугнет сокращение денежной массы и удорожание заемных средств на рынке.

При этом слишком сильный обвал фондового рынка может спровоцировать Федеральную резервную систему на возврат к смягчению денежно-кредитной политики. В таком случае биткоин вновь станет привлекательным для инвесторов.

В 2020 году Тренчев предсказывал рост цены биткоина до 50 тысяч долларов к концу года. Тот прогноз не сбылся, однако отметка была достигнута в феврале 2021-го.

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Платон Щукин
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