Похищенную скрипку за 9 миллионов рублей нашли на помойке

Le Parisien: украденную у музыканта скрипку стоимостью 9 миллионов рублей нашли на помойке

Украденную у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде скрипку стоимостью 9 миллионов рублей нашли на помойке в Париже. Соответствующий материал приводит издание Le Parisien.

Сообщается, что инструмент работы конца XIX века, который музыкант приобрел 15 лет назад, похитили в ноябре 2021 года во время поездки в поезде. В 2022 году прохожая обнаружила у мусорных баков футляр, открыв который увидела скрипку с подписью известного венецианского мастера. Поискав указанный символ в интернете, она выяснила, кому принадлежит ценная находка, и вернула ее Тедде. «В футляре была моя скрипка, немного грязная. Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился», — пояснил 55-лений законный владелец, получив назад инструмент стоимостью 100 тысяч евро (8,8 миллиона рублей).

При этом, согласно материалу, нашедшая инструмент женщина отказалась от награды и пожелала остаться неизвестной. Однако она приняла приглашение на концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских полей, который состоится 15 мая 2022 года.

В августе 2021 года стало известно, что российскую модель и актрису Анну Калашникову обокрали во время путешествия из Италии в Канны. 37-летняя знаменитость рассказала, что неизвестные украли один из ее чемоданов из поезда, в котором она перемещалась между двумя странами. По словам манекенщицы, в нем находились семь пар туфель и шесть сумок, а также несколько украшений и часы.