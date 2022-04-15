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Россиянам разъяснили правила продажи долгов по квартплате

Верховный суд разъяснил, что продать коллекторам долг по квартплате могут только юрлица

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России обычным гражданам нельзя продавать долги по квартплате коллекторам, сделать это могут только юридические лица. Правила передачи задолженностей третьим лицам разъяснил Верховный суд РФ, пишет «Российская газета».

Согласно жилищному кодексу, задолженности россиян за содержание помещений, тепло и прочее взыскивать можно, но отдавать коллекторам — запрещено. В случае, когда такой долг образовался у юрлица — например, у арендующей нежилые помещения коммунальной организации, его можно продать третьему лицу. Эксперты добавили, что граждане имеют право покупать долги юрлиц и взыскивать их в том числе с помощью коллекторов.

Верховный суд напомнил, что было сказано в пояснительной записке к проекту закона, когда вносился запрет передавать посторонним долги граждан. Эта часть жилищного кодекса была сделана для гарантированной защиты россиян от действий, связанных с взиманием просроченной задолженности по коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также другим непрофессиональным участникам рынка ЖКУ, пояснили юристы.

Ранее россиянам разъяснили правила перепланировки квартиры. По словам сотрудников суда, снести стену между кухней и лоджией собственники квартиры могут только с согласия соседей и с внесением соответствующих изменений в техническую документацию.

Нина Ташевская
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