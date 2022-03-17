Россиянам разъяснили правила перепланировки квартиры

Снести стену между кухней и лоджией можно с согласия остальных жильцов

Снести стену между кухней и лоджией собственники квартиры могут только с согласия соседей. Правила перепланировки жилья россиянам разъяснил Первый кассационный суд общей юрисдикции, сообщает «Российская газета».

Поводом для разъяснений стала история мужчины, который снес стену между кухней и лоджией, однако изменение планировки не было задокументировано. Чтобы в будущем избежать разбирательств, владелец решил узаконить снос стены через суд. Судьи первой и второй инстанции заключили, что ремонт был проведен законно, так как стеной пользовался только владелец квартиры.

При этом Кассационный суд счел перепланировку незаконной, объяснив это тем, что стена балкона считается внешней и относится к общедомовому имуществу — ее демонтаж должен быть согласован с другими жильцами. Проект ремонта также необходимо одобрить в органах местного самоуправления.

«Наружная стена дома, независимо от того, является ли она в какой-либо части несущей или ненесущей, в силу своего назначения — ограждение внутреннего пространства здания, его защита от воздействия внешней среды. Она обслуживает весь дом и для целей определения состава общего имущества дома не может рассматриваться как совокупность отдельных конструкций», — пояснили в суде.

Правила перепланировки помещений в России ужесточили с 1 марта 2022 года. Изначально они распространялись только на физических лиц. Теперь согласовывать работы в помещениях обязали и юридические лица. За несогласованную перепланировку их могут оштрафовать на 40-50 тысяч рублей.