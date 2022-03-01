В России ужесточили правила перепланировки квартир

С 1 марта 2022 года в России ужесточены правила перепланировки квартир — юридические лица отныне обязаны согласовывать работы, связанные с перепланировкой в помещениях. Кроме того, они должны докладывать о неисправностях в работе сантехники или электропроводки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на новые правила пользования жилыми помещениями, ранее утвержденные Минстроем.

Самовольная перепланировка квартир давно запрещена, но до 1 марта правила распространялись только на физических лиц. Теперь согласование работ по перепланировке сделали обязательным и для владельцев-юрлиц. По словам депутата Артема Кирьянова, ужесточение требований для юрлиц унифицирует правила Жилищного кодекса для всех собственников.

Отныне за несогласованную перепланировку юрлицо могут оштрафовать на 40-50 тысяч рублей. Если собственник откажется устранять изменения, суд может поставить вопрос об изъятии помещения.

Издание напомнило, какие перепланировки в жилых помещениях производить запрещено — это изменения, подразумевающие разрушение общедомовых коммуникаций и несущих конструкций (стен); объединение балкона и/или кухни, где установлена газовая плита, с жилым помещением; перенос санузла в зоны, под которыми находятся жилые комнаты. Также нельзя выносить элементы центрального отопления на балкон.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года россиянам грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей за незаконное остекление балконов. Граждан могут также заставить демонтировать построенное, но такие меры применяют лишь в особых случаях.