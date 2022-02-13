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Юрист разъяснил россиянам штрафы за остекление балкона

Юрист Данилов заявил, что штраф за остекление балкона существовал и прежде

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор плюс» Василий Данилов предупредил россиян о штрафах до 50 тысяч рублей за остекление балкона с 1 марта 2022 года. Он разъяснил агентству «Прайм», что штрафы существовали и раньше, но теперь они касаются и компаний.

Юрист напомнил, что россиян могут также заставить демонтировать построенное, но такие меры применяют лишь в особых случаях.

«Собственниками жилья необходимо получить в архитектурной инспекции специальное разрешение на перепланировку балкона, для того чтобы убедиться о возможности изменений, которая предполагается проектом строительства дома», — уточнил Данилов.

Специалист пояснил, что в первую очередь, заниматься самостоятельной обшивкой или остеклением балкона запрещено всем, кто снимает жилье, не зависимо от его правового статуса. Он назвал получение разрешения прерогативой собственника квартиры. Однако новые нормы не имеют обратной силы, поэтому арендаторам и собственникам, у которых уже имеется остекление, беспокоиться не стоит.

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«Но возникает вопрос, как надзорные органы установят давность данного остекления и обшивки. За нарушения указанных выше правил предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям», — объяснил Данилов.

В декабре прошлого года в Минстрое сообщили, что с 1 марта 2022-го в России будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Речь шла о сумме в пять тысяч рублей. Таким способом власти решили бороться с перепланировками жилых помещений.

Марина Совина
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