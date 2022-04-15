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Шведский банк прекратит переводы платежей в Россию

Банк SEB прекратит переводы платежей в Россию и Белоруссию с 31 мая

Фото: Andrey Shcherbukhin / Shutterstock

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) заявил, что прекратит переводы платежей в Россию и Белоруссию с 31 мая. После этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю, говорится на сайте финансовой организации.

Такое решение в банке объяснили тем, что из-за спецоперации на Украине и западных санкций операции с Россией и Белоруссией «становятся крайне сложными и рискованными». После 31 марта услуги в отношении российских или белорусских клиентов станут оказываться в исключительных случаях. К таким могут быть отнесены гуманитарные вопросы, например выплата пенсий, пояснили в SEB.

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В марте стало известно, что SEВ решил уйти с российского рынка и прекратить свои операции в стране. У компании есть филиалы в Санкт-Петербурге и Москве, где работают в общей сложности около 80 сотрудников.

Ранее главный исполнительный директор крупнейшего итальянского банка UniCredit Андреа Орчел рассказал, что организация собралась покинуть Россию из-за возросших рисков.

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Платон Щукин
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