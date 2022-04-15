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Сенатор в США рассказал о жизни Гитлера ради принятия законопроекта

Сенатор в Теннесси поддержал запрет кемпинга для бездомных и привел в пример Гитлера

Фото: Alex Milan Tracy / Globallookpress.com

Американский сенатор в штате Теннесси, голосуя за закон о запрете палаточных лагерей для бездомных, привел в пример «небольшую историю» с участием Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Independent.

В среду Сенат Теннесси проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего вымогательство или возведение палаточных лагерей вдоль дорог, а также кемпинга на территории общественной или государственной собственности. Сенатор штата Фрэнк Найсли, выступая в поддержку законопроекта рассказал, как Гитлер после смерти матери жил в приютах для бездомных в Вене.

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«В течение двух лет Гитлер жил на улицах и практиковал свое ораторское искусство, язык тела и то, как общаться с массами, а затем продолжил вести жизнь, которая вошла в учебники истории. Значит, для многих из этих людей это не тупик. Они могут выйти из этих бездомных лагерей и вести продуктивную жизнь», — сказал он.

Однако в конце законодатель добавил, что жизнь Гитлера на самом деле была «очень непродуктивной».

В 2021 году стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в 2018 году хвалил деятельность немецкого фюрера Адольфа Гитлера. Об этом говорилось в новой книге журналиста Майкла Бендера (Michael Bender). По словам автора, Трамп утверждал, что Гитлер делал и хорошие дела: например, в 1930-е годы он поднял немецкую экономику. Замечание бывшего главы Белого дома ошеломило его старшего помощника генерала Джона Келли.

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Виктория Кондратьева
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