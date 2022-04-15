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США решили подписать новое соглашение о сотрудничестве с Киргизией

Узра Зея заявила о готовности США подписать новое соглашение о сотрудничестве с Киргизией
Узра Зея

Узра Зея. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Вашингтон решил подписать новое соглашение о сотрудничестве с Бишкеком. Об этом заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила во время встречи с замглавы кабинета министров Киргизии Эдилем Байсаловым, сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что во время встречи в Бишкеке Зея сообщила о наличии у США желания «укрепить взаимоотношения» с Киргизией. Она заявила о готовности американской стороны подписать новое соглашение о сотрудничестве, открыв этим «новую главу взаимоотношений между странами по вопросам демократических прав».

В свою очередь Байсалов указал на приверженность Киргизии «международным обязательствам, основным правам и свободам человека, верховенству права» и отметил нацеленность руководства республики «на активизацию сотрудничества с США».

В марте сообщалось, что глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудил с Узрой Зеей сотрудничество Душанбе и Вашингтона в рамках формата «С5+1». В частности, они обозначили важность деятельности этой международной площадки и расширения двустороннего сотрудничества в ее рамках.

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Алевтина Запольская
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