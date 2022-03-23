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Таджикистан обсудил сотрудничество с США

Глава МИД Таджикистана обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество стран в формате «С5+1»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудил с заместителем госсекретаря США Узрой Зеей сотрудничество государств в рамках формата «С5+1». Об этом они поговорили во время встречи на полях проходящей в Исламабаде 48-й сессии Совета министров иностранных дел стран — членов Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

В ходе беседы стороны обозначили важность деятельности «С5+1» и расширения двустороннего сотрудничества в рамках этого формата. Отмечается, что Мухриддин и Зея также обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества Таджикистана и США в различных сферах.

Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе относительно ситуации в Афганистане.

Формат «С5+1» является многосторонней площадкой взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Первая встреча на уровне глав МИД в рамках формата состоялась в Самарканде в ноябре 2015 года. Тогда министры иностранных дел всех шести стран договорились сосредоточить свои усилия на трех направлениях, представляющих общий интерес: безопасности, экономике и проблемах окружающей среды.

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Георгий Нестеров
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