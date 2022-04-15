РЖД запустят интермодальные туристические маршруты в Нижегородскую область

РЖД планируют состыковать поезда дальнего следования и суда «Валдай 45Р»

РЖД планируют организовать интермодальные регулярные и туристические маршруты в Городец и село Макарьево в Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, перевозчик рассматривает возможность состыковать поезда дальнего следования, которые следуют из Нижнего Новгорода, с пассажирскими судами «Валдай 45Р».

«Похожая практика симбиоза железнодорожного и водного транспорта при выстраивании межрегиональных маршрутов успешно зарекомендовала себя в других регионах России», — рассказали в РЖД. В качестве примера приводится транспортная схема, которая связала остров Валаам с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее РЖД анонсировали запуск туристического поезда из Москвы в Йошкар-Олу и Свияжск на майские праздники. Путешественники увидят природу Поволжья, попробуют местные национальные блюда, познакомятся с уникальными культурными и историческими объектами.