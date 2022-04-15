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«ВКонтакте» запустила новое мобильное приложение

«VK Звонки» запустила новое мобильное приложение для безлимитных видеоконференций

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое мобильное приложение для безлимитных видеоконференций. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Приложение, доступное для смартфонов на системах iOS и Android, представила платформа «VK Звонки». Для компьютеров новая функция доступна в отдельной веб-версии. Более того, подключиться к звонку можно без аккаунта в соцсети.

В соцсети заявили, что созданию отдельного приложения для звонков послужили пожелания пользователей использовать «отдельные приложения для разных сценариев». В приложении в веб-версии поддерживаются все ключевые функции видеоконференций: демонстрация экрана в 4К, активное шумоподавление, виртуальные фоны и другое.

«С помощью отдельного приложения устраняем любые барьеры для связи наших пользователей, упрощая доступ к VK Звонкам. Большинство предпочитает проводить групповые звонки там, где можно собрать наибольшее количество друзей и коллег, и наше приложение справляется с этой задачей», — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Ранее «VK Видео» запустила функцию автоматического повышения разрешения и частоты кадров до 60 FPS в роликах. Технология является собственной разработкой «VK Видео» и не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов.

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Варвара Кошечкина
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