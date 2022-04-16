Два россиянина погибли при столкновении двух автобусов

УМВД: два человека погибли, 15 пострадали при столкновении автобусов в Воронежской области

Два человека погибли и 15 пострадали в результате столкновении двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регионально управление МВД.

Авария произошла на 524 километре трассы М-4 «Дон». Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус.

«По предварительным данным, погибли как минимум два человека», — сообщили в экстренных службах.

Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-7 в Удмуртии погибли два человека, еще 14 пострадали. Авария произошла на трассе М-7. Микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 «Волга».

