Два россиянина погибли при столкновении двух автобусов
УМВД: два человека погибли, 15 пострадали при столкновении автобусов в Воронежской области
Два человека погибли и 15 пострадали в результате столкновении двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регионально управление МВД.
Авария произошла на 524 километре трассы М-4 «Дон». Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус.
«По предварительным данным, погибли как минимум два человека», — сообщили в экстренных службах.
Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-7 в Удмуртии погибли два человека, еще 14 пострадали. Авария произошла на трассе М-7. Микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 «Волга».