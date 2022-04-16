В ДНР заявили о подлежащих уничтожению националистах в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин заявил, что отказавшихся сдаться националистов в Мариуполе уничтожат

Украинские националисты, которые находятся на территории Мариуполя и не планируют сдаться в плен, будут уничтожены. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости в субботу, 16 апреля.

«Националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — подчеркнул он.

Ранее в апреле советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов на «Азовстали». При этом он отметил, что под заводом есть подземный город, который затрудняет его штурм.

15 апреля стало известно, что в Мариуполе силы России и ДНР предотвратили попытку прорыва на «Азовсталь» колонны украинских военных. Отмечалось, что украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу, либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.