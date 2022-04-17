Во Франции припомнили США скандальное вторжение в Ирак

Бывший посол Франции Аро припомнил США «скандальное вторжение» в Ирак в 2003 году

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро припомнил американской стороне «скандальное вторжение» в Ирак в 2003 году. Его слова приводит Global Times.

Аро отметил, что осуждая действия Москвы на Украине, западным странам необходимо учитывать, что такие Китай, Индия и ЮАР не голосовали против российской стороны в Генассамблее ООН. По его словам, Запад «пытается поучать» весь мир, используя двойные стандарты. «Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Франция выступала против интервенции США, но это хороший пример двойных стандартов», — подчеркнул он.

Бывший дипломат отметил, что, будучи постпредом в ООН, ему приходилось сталкиваться с чувством обиды на западные государства у представителей стран третьего мира из-за их колониального прошлого.

Аро призвал обратить внимание на военные интервенции Соединенных Штатов и действия Китая за последние 30 лет. «Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны мы имеем Америку с целым списком интервенций», — сказал он.

Политик добавил, что Западу стоит задуматься об изменении своего поведения. При этом Аре заявил, что сомневается в способности Соединенных Штатов пойти на такой шаг, так как Белый дом считает себя «маяком свободы в мире».

20 марта 2003 года США начали вторжение в Ирак. Власти страны заявляли, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака.

За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек. Примерно в 60 процентов случаев смерть была вызвана насильственными причинами. Остальные скончались под воздействием косвенных причин, связанных с войной: разрушением инфраструктуры, невозможностью добраться до больниц и перегруженностью медицинских учреждений.