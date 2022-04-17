Экономист рассказал о последствиях технического дефолта

Экономист Ордов заявил, что технический дефолт запретит инвестиции в Россию

Российская экономика сможет быстро восстановиться в случае дефолта, если будут решены все политические вопросы. Сейчас Москва прилагает все усилия, чтобы выполнить обязательства по госдолгу, рассказал «Ленте.ру» директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Парадокс дефолта

Единственный дефолт, который может грозить России — это технический дефолт. Он происходит в том случае, когда у страны есть средства, чтобы выполнить свои обязательства по госдолгу перед инвесторами, но технически деньги не могут быть переведены, объяснил экономист.

«Есть дефолт, когда вы теряете финансовую устойчивость и не имеете достаточно средств для обслуживания долга, и другое дело, когда у вас всего этого в избытке, но, по сути, держатель долга не заинтересован в том, чтобы ему пришли деньги. Это парадоксальная ситуация, никакими финансовыми и экономическими причинами ее объяснить невозможно, кроме политических. Так что сейчас ситуация ровно такая, что де-факто запрещены платежи из российских банков в долларах и евро, а наши еврооблигации номинированы в долларах, поэтому платежи банально не проходят. Как следствие наблюдается формальная ситуация, когда у держателей долга деньги не появляются, но при этом мы демонстрируем, что в банках есть счет, на который в рублях переведены средства, и им самим нужно придумать, каким способом удобно их забрать», — рассказал он.

Вполне вероятно, держатели этих облигаций начнут давить на свои правительства с немым вопросом в глазах: «Почему деньги лежат не на нашем счету, а заморожены на счету каких-то банков?» Константин Ордов экономист

Почему возможен дефолт

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции, которые западные страны ввели после начала спецоперации на Украине, рано или поздно приведут к дефолту. Ранее Россия потеряла доступ к части золотовалютных резервов на зарубежных счетах после того, как западные страны заморозили их из-за начала спецоперации на Украине.

«Американские и европейские регуляторы, видимо, надеялись, что мы откажемся от выплат, но мы всячески демонстрируем, что для нас эти обязательства являются законными, мы от них не отказываемся. Но противопоставить таким обстоятельствам, конечно же, нечего, поэтому, видимо, после 4—14 мая мы столкнемся с новой реальностью в виде технического дефолта по государственным еврооблигациям со всеми вытекающими отсюда последствиями», — полагает Константин Ордов.

Последствия

С точки зрения экономики, последствия технического дефолта почти такие же, как и у обычного, считает специалист.

Это последняя либо предпоследняя ступень в градации ненадежных заемщиков, так что с точки зрения последствий разница не большая. За исключением того, что, если разморозятся наши резервы, Центральный банк все оплатит. Возникает вопрос, на сколько затянутся эти политические катаклизмы. Как только там настанет штиль, все восстановится. Финансы пока не переходят такие точки бифуркации, где уже необратима их нормализация Константин Ордов экономист

«По регламенту инвестиционных фондов и биржевых площадок автоматически включаются правила, препятствующие тому, чтобы кто-то мог оставаться собственником этих еврооблигаций и инвестирования в подобного рода бумаги. В России менее рискованные ценные бумаги, чем государственные, отсутствуют. Если подорвать доверие к ним, то и корпоративные ценные бумаги автоматически теряют в цене, стоимость долга становится существенно больше. Тогда встанет вопрос не о стоимости долга, который будет неприлично высоким, а о невозможности размещения новых долговых инструментов нашим долговым сектором. По сути, это запрет на инвестиции в России», — объяснил Константин Ордов.

В середине марта Россия осуществила выплату процентов инвесторам по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу.

В конце марта, несмотря на заморозку активов, Москве удалось провести еще один платеж в валюте. Однако 6 апреля российское Министерство финансов впервые исполнило обязательства по еврооблигациями в рублях в размере $649,2 миллиона.

В Кремле заявили, что оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

