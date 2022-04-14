Выплаты Россией по европейским облигациям в рублях приравняли к дефолту

Агентство Moody's заявило, что выплаты Россией по евробондам в рублях не предусмотрены

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило, что выплаты Россией по европейским облигациям в рублях не предусмотрены и приравниваются к дефолту. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что 4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежей, прописанных в первоначальном контракте и может считаться дефолтом, если не будет устранено до окончания льготного периода, то есть до 4 мая текущего года.

«Условия эмиссии евробондов не предусматривают положений о возможности проведения выплат в каких-либо валютах, кроме доллара США», — указали в Moody's.

В агентстве также пояснили, что бонды, выпущенные до 2018 года, либо не предусматривают условия об изменении валюты выплат, либо разрешают выплаты только в других твердых валютах, таких как доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк. Таким образом, инвесторы не получили платежи по облигациям, которые были обещаны условиями эмиссии, в установленный срок, подчеркивается в пресс-релизе организации.

Ранее рейтинговое агентство S&P заявило, что Россию ожидает дефолт по внешнему долгу, поскольку она предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. В агентстве считают, что это равносильно «выборочному дефолту».

Глава Минфина Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявления Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам.

Он подчеркнул, что Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам, который означал бы отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи не идет, указал министр.

