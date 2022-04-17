В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска снарядов КНДР

Примгидромет: радиационный фон в Приморье после пуска снарядов КНДР не изменился

Радиационный фон в Приморском крае не изменился после пуска снарядов КНДР. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Он также отметил, что в регионе на зафиксировали никаких сейсмособытий.

Приморский край — единственный граничащий с Северной Кореей российский регион.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. По данным военных, снаряды пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров и скорости 4 Маха.