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В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска снарядов КНДР

Примгидромет: радиационный фон в Приморье после пуска снарядов КНДР не изменился

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Радиационный фон в Приморском крае не изменился после пуска снарядов КНДР. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Он также отметил, что в регионе на зафиксировали никаких сейсмособытий.

Приморский край — единственный граничащий с Северной Кореей российский регион.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. По данным военных, снаряды пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров и скорости 4 Маха.

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Ксения Назарова
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