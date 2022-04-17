Северная Корея запустила два снаряда в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету Yonhap.

По данным военных, снаряды пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров и скорости 4 Маха.

Северная Корея ранее подтверждала тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который состоялся 24 марта. Ким Чен Ын объяснил испытания подготовкой Пхеньяна к долгосрочному противостоянию с Соединенными Штатами.