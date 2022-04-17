Врач предупредил об опасности боли в горле

Врач Зайцев сообщил, что воспаление в горле может привести к осложнениям на сердце

Отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik предупредил об опасности боли в горле.

По его словам, воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям. Врач подчеркнул, что этот симптом может сигнализировать о воспалении небных миндалин, которое создает угрозу для сердца.

Зайцев пояснил, что небные миндалины — это орган, отвечающий за местный иммунитет и защищающий организм от различных инфекций, в том числе, от стрептококка. По словам врача, стрептококковая инфекция поражает мышцы и соединительные ткани человека. Также от нее может пострадать и сердце. Специалист отметил, что может развиться бактериальный миокардит или эндокардит.

Врач подчеркнул, что признаками, которые указывают на вероятность развития осложнений на сердце после воспаления в горле, являются аритмия и давящие боли в груди.

Ранее врач-терапевт Ирина Ескова заявила, что ощущение кома в горле обычно говорит о сильных переживаниях. По ее словам, среди возможных причин такого явления — стресс, сопровождающийся депрессиями, нервными срывами и паническими атаками. Если человеку сложно глотать, он чувствует першение в горле — то это может быть признаками инсульта, черепно-мозговой травмы или перенесенных нейроинфекций.