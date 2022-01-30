Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Терапевт предупредила об опасности кома в горле

Терапевт Ескова: ком в горле может говорить о развитии рака

Фото: Pixabay.com

Ощущение кома в горле обычно говорит о сильных переживаниях, стрессе, заявила врач-терапевт Ирина Ескова, передает «Пятый канал».

По ее словам, среди возможных причин такого явления — стресс, сопровождающийся депрессиями, нервными срывами и паническими атаками. Если человеку сложно глотать, он чувствует першение в горле — то это может быть признаками инсульта, черепно-мозговой травмы или перенесенных нейроинфекций.

Материалы по теме:
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?» История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
12 августа
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля

Ком в горле также сопровождает развитие изжоги, язвы желудка. «Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани», — подчеркнула эксперт. Ком в горле возможен при опасных заболеваниях шейного отдела позвоночника. Они сопровождаются болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть.

Врач добавила, что при ангине появляются язвы и нагноения, вызывающие удушье. Кроме того, похожие симптомы может иметь рак. «Сопровождаются болью при глотании, приеме пищи и воды, а также дыхании», — предупредила врач и рекомендовала немедленно обратиться к врачу.

Ранее медики рассказали, что при ангине воспалительный процесс вызывает отек и нагноение, что может привести к удушью или блоку дыхательных путей.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Санкции США против России назвали угрозой для мировой экономики
В Bellator назвали возможного соперника Федора Емельяненко
Школьница выпала с 22 этажа в Москве и осталась жива
Экс-президент США выступил против участия трансгендеров в женском спорте
Раскрыта новая схема уличного мошенничества в Москве
Россиянин Молдавский проиграл американцу и упустил шанс стать чемпионом Bellator
Терапевт предупредила об опасности кома в горле
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия при победе на выборах
В Японии раскрыли тип запущенной КНДР баллистической ракеты
Депутат Рады вспомнил слова Николая II из-за ситуации вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter