Терапевт предупредила об опасности кома в горле

Ощущение кома в горле обычно говорит о сильных переживаниях, стрессе, заявила врач-терапевт Ирина Ескова, передает «Пятый канал».

По ее словам, среди возможных причин такого явления — стресс, сопровождающийся депрессиями, нервными срывами и паническими атаками. Если человеку сложно глотать, он чувствует першение в горле — то это может быть признаками инсульта, черепно-мозговой травмы или перенесенных нейроинфекций.

Ком в горле также сопровождает развитие изжоги, язвы желудка. «Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани», — подчеркнула эксперт. Ком в горле возможен при опасных заболеваниях шейного отдела позвоночника. Они сопровождаются болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть.

Врач добавила, что при ангине появляются язвы и нагноения, вызывающие удушье. Кроме того, похожие симптомы может иметь рак. «Сопровождаются болью при глотании, приеме пищи и воды, а также дыхании», — предупредила врач и рекомендовала немедленно обратиться к врачу.

Ранее медики рассказали, что при ангине воспалительный процесс вызывает отек и нагноение, что может привести к удушью или блоку дыхательных путей.