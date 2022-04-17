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Минобороны заявило о ликвидации 1035 иностранных наемников на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении ВС РФ 1035 иностранных наемников на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали 1035 иностранных наемников, прибывших в республику. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что еще 912 наемников, приехавших на Украину из-за рубежа, отказались продолжать участвовать в боевых действиях. К настоящему времени они сбежали из страны.

Конашенков также напомнил, что, согласно Международному гуманитарному праву, иностранные наемники не имеют статуса «комбатантов». «Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — пояснил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что всего с начала специальной военной операции киевские власти привлекли на Украину 6824 иностранных наемника из 63 государств. Уточнялось, что самая многочисленная группировка прибыла из Польши.

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Варвара Кошечкина
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