Минобороны сообщило о 6824 иностранных наемниках из 63 государств на Украине

Всего с начала специальной военной операции киевские власти привлекли на Украину 6824 иностранных наемника из 63 государств. Такое число назвал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, самая многочисленная группировка — 1717 человек — прибыла из Польши. Около полутора тысяч наемников приехали из США, Канады и Румынии. Примерно по 300 человек — из Великобритании и Грузии. А из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека.

«Подавляющая часть наемников сейчас распределены в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь», — сообщил Конашенков, заметив, что распределяет по группировкам «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины», который располагается в населенном пункте Белая Церковь.

По его словам, численность наемников неуклонно снижается. Сейчас она составляет 4877 человек.

В субботу, 16 апреля, сообщалось, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на этот день составили порядка 23,3 тысячи человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.