В Минобороны назвали число иностранных наемников на Украине
Всего с начала специальной военной операции киевские власти привлекли на Украину 6824 иностранных наемника из 63 государств. Такое число назвал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным оборонного ведомства, самая многочисленная группировка — 1717 человек — прибыла из Польши. Около полутора тысяч наемников приехали из США, Канады и Румынии. Примерно по 300 человек — из Великобритании и Грузии. А из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека.
«Подавляющая часть наемников сейчас распределены в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь», — сообщил Конашенков, заметив, что распределяет по группировкам «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины», который располагается в населенном пункте Белая Церковь.
По его словам, численность наемников неуклонно снижается. Сейчас она составляет 4877 человек.
В субботу, 16 апреля, сообщалось, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на этот день составили порядка 23,3 тысячи человек.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.