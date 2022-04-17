Умерла сыгравшая в «Кремлевских курсантах» актриса Маргарита Анастасьева

Заслуженная артистка РСФСР Маргарита Анастасьева умерла в возрасте 97 лет

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Художественного театра Маргарита Анастасьева умерла 16 апреля в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

«Художественный театр скорбит и выражает соболезнования Андрею Владленовичу Давыдову (сыну артистки — прим. «Ленты.ру»), всем родным и близким Маргариты Викторовны Анастасьевой», — говорится в сообщении. Уточняется, что прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно.

Маргарита Викторовна Анастасьева родилась 10 января 1925 года в Москве. В 1947 году она была принята на работу во МХАТ, где играла на протяжении сорока лет. Актриса была занята в таких спектаклях, как «Заговор обреченных», «Мещане» и «Дядя Ваня». Она также сыграла Машу в фильме-спектакле «Кремлевские куранты», исполнила главную роль в картине «Четверо» и снялась в фильме «Испытание верности».

1 апреля сообщалось о смерти советской и российской актрисы Александры Яковлевой. Она скончалась на 65-м году жизни.