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Протащивший полицейского на мопеде российский подросток стал фигурантом дела

СКР возбудил дело против подростка, протащившего на мопеде полицейского во Владивостоке
Начало событий в новости Россиянин на мопеде протащил по асфальту полицейского и попал на видео

Фото: Shutterstock

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который протащил на своем мопеде полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи.

По данным ведомства, 17 апреля несовершеннолетний управлял транспортным средством, его увидел сотрудник ГИБДД и потребовал остановиться для проверки документов. Подросток проигнорировал законное требование полицейского и попытался скрыться. Правоохранителя он протащил на мопеде примерно 350 метров.

Инцидент попал на видео, очевидцы помогли пресечь преступные действия подростка. У водителя мопеда не было документов. Сотрудник полиции не пострадал.

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Любовь Ширижик
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