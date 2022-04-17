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Россиянин на мопеде протащил по асфальту полицейского и попал на видео

Во Владивостоке сняли на видео, как водитель мопеда протащил полицейского по асфальту

Во Владивостоке водитель мопеда протащил за собой зацепившегося за транспортное средство сотрудника ГИБДД, который пытался его остановить. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Amur Mash.

На видео попал момент, когда полицейский зацепился за едущий мотоцикл россиянина, который тащит его по асфальту. Водитель транспортного средства продолжает движение — его останавливает только автомобиль, который подрезает его. Видеозапись заканчивается тем, что нарушитель останавливается и убегает.

По данным канала, у водителя мопеда не было документов. Сотрудник полиции не пострадал.

Ранее в Ростовской области россиянин отобрал у полицейского автомат и сбежал из участка. До инцидента мужчину доставили в отделение за хулиганство — он провел там два дня.

Анастасия Шейкина
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