Россиянин на мопеде протащил по асфальту полицейского и попал на видео
Во Владивостоке водитель мопеда протащил за собой зацепившегося за транспортное средство сотрудника ГИБДД, который пытался его остановить. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Amur Mash.
На видео попал момент, когда полицейский зацепился за едущий мотоцикл россиянина, который тащит его по асфальту. Водитель транспортного средства продолжает движение — его останавливает только автомобиль, который подрезает его. Видеозапись заканчивается тем, что нарушитель останавливается и убегает.
По данным канала, у водителя мопеда не было документов. Сотрудник полиции не пострадал.
Ранее в Ростовской области россиянин отобрал у полицейского автомат и сбежал из участка. До инцидента мужчину доставили в отделение за хулиганство — он провел там два дня.