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Жителей российского региона снова предупредили о пеплопаде

МЧС Камчатки предупредило о возможном пеплопаде в Крутоберегово и Усть-Камчатске

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до четырех километров, незначительное его количество может выпасть в двух населенных пунктах. Об этом жителей российского региона предупредили на сайте краевого ГУ МЧС.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстоянии 15 километров. На пути распространения пеплового облака находятся село Крутоберегово и поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, там возможен пеплопад.

В настоящее время выпадение пепла в населенных пунктах региона не зарегистрировано, туристов в районе вулкана нет, добавили в ведомстве.

14 апреля жителей поселка Ключи на Камчатке также предупреждали о возможном падении пепла после выброса из вулкана Шивелуч. Он является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

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Марина Совина
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