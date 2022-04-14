Жителей российского региона предупредили о пеплопаде

МЧС сообщило, что в поселке Ключи на Камчатке возможен пеплопад

На Камчатке после выброса пеплового столба из вулкана Шивелуч в поселке Ключи может произойти пеплопад. Об этом жителей предупредили в Telegram-канале управления МЧС по российскому региону.

«При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Ключи Усть-Камчатского района», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что выпадения пепла на Камчатке пока не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана Шивелуч нет.

Вулкан выпустил пепловый столб на шесть километров в четверг, 14 апреля. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от Шивелуча на расстояние 16 километров.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

В марте 2021 года на Камчатке произошло десять землетрясений за ночь магнитудой от 3,8 до 5,9, большую часть из них зафиксировали в районе Камчатского залива. Самое сильное землетрясение произошло ночью в 135 километрах от села Эссо.

