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Россиянин хотел вызволить подругу из-под стражи и ударил ножом полицейского

Ni Mash: россиянин напал на полицейского, чтобы вызволить попавшую в СИЗО подругу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Арзамасе мужчина хотел вызволить подругу из-под стражи и ударил ножом полицейского. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Ni Mash.

Известно, что после жалоб на самочувствие 24-летнюю Евгению (фамилия не указывается) перевели из СИЗО в больницу. Поскольку девушка находилась в федеральном розыске за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков, к ней приставили полицейского, который должен был следить за подозреваемой.

При этом навестить попавшую под следствие подругу пришел 36-летний Сергей (фамилия не указывается), который напал на стража порядка. Так, мужчина распылил газ в глаза правоохранителю, а затем несколько раз ударил его ножом. После этого пара скрылась, однако беглецов удалось задержать. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее в апреле сообщалось, что в Московской области арестована 18-летняя россиянка, обвиняемая в покушении на убийство 32-летней женщины, которую она приревновала к своему жениху. Конфликт произошел 11 апреля возле продуктового магазина в поселке Кировский. В ходе ссоры заподозрившая сожителя в измене девушка накинулась с ножом на соперницу и нанесла ей пять ударов ножом в область груди и в другие части тела.

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Алина Гостева
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