18-летняя россиянка приревновала жениха к другой женщине и напала на нее с ножом

В Московской области арестована 18-летняя девушка, напавшая с ножом на соперницу

В Московской области арестована 18-летняя россиянка, обвиняемая в покушении на убийство 32-летней женщины, которую она приревновала к своему жениху. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Конфликт произошел 11 апреля возле продуктового магазина в поселке Кировский. В ходе ссоры заподозрившая сожителя в измене девушка накинулась с ножом на соперницу и нанесла ей пять ударов ножом в область груди и в другие части тела. В драку вмешались прохожие, которые отобрали у нападавшей нож и вызвали пострадавшей скорую помощь.

СКР завел дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

2 ноября сообщалось, что в Башкирии задержана россиянка, которая из ревности зарезала зашедшую в гости подругу.