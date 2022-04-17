В Минобороны рассказали о восстановлении трофейной техники ВСУ

В Минобороны заявили о восстановлении более 12 единиц трофейной техники ВСУ

Российские военные успешно восстановили более 12 единиц трофейной техники, захваченной у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России в воскресенье, 17 апреля.

Как пояснили в ведомстве, восстановлением техники занимаются российские военнослужащие, которые развернули пункт ремонта в полевых условиях, всего в 15-20 километрах от подразделений, которые выполняют боевые задачи. Благодаря такому расположению ремонтной базы как российские, так и трофейные боевые машины удается доставить и восстановить в короткие сроки.

Так, на данный момент уже отремонтированы бронетранспортеры, танки и боевые машины пехоты (БМП), которые получили небольшие повреждения или были оставлены ВСУ. В настоящее время российские специалисты занимаются восстановлением украинских танков, которые в ходе боев были поражены противотанковыми управляемыми ракетами военнослужащих РФ. В дальнейшем всю указанную технику передадут подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

25 марта сообщалось, что военнослужащие ЛНР получили от Министерства обороны России захваченную в боях трофейную технику украинского и иностранного производства. Речь шла о танках, БМП и БТР, ЗРК «Оса», а также образцах западной техники, в том числе гранатометах NLAW и британских боевых машинах Saхon.