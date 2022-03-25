Народная милиция ЛНР получила трофейную технику от России

Народная милиция ЛНР получила от Минобороны России трофейную украинскую технику

Военнослужащие ЛНР получили от Министерства обороны России захваченную в боях трофейную технику украинского и иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции республики Ивана Филипоненко.

Речь идет, как уточнил представитель, о танках, БМП и БТР, ЗРК «Оса», а также образцах западной техники, в том числе гранатометах NLAW и британских боевых машинах Saхon.

«Часть техники находится в процессе восстановления, ряд образцов в боевой готовности, и все они встанут в строй Народной милиции», — пояснил Филипоненко.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными. Речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-й отдельной воздушно-десантной, 56-й отдельной мотопехотной, 54-й отдельной механизированной и 12-й отдельной оперативного назначения бригадах украинской армии.