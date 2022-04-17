В санатории под Мариуполем обнаружили склад боеприпасов «Азова»

РИА Новости: в санатории «Ялта» под Мариуполем обнаружен склад боеприпасов «Азова»

Склад боеприпасов «Азова» обнаружили на территории оздоровительного комплекса «Ялта» под Мариуполем. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Санаторий расположен в селе Урзуф на побережье Азовского моря, примерно в 40 километрах к западу от Мариуполя. Там находилась база боевиков «Азова». Отмечается, что сейчас она заброшена.

«Склад боеприпасов — (в подвале) под оздоровительным комплексом "Ялта". Огромное количество ящиков с боеприпасами. Ходить здесь нужно аккуратно — территория большая, и проверить все на "сюрпризы", к сожалению, не удается», — рассказал корреспондент агентства.

На санятых им кадрах показаны сваленные в беспорядке ящики c 30-миллиметровыми снарядами для автоматических пушек, цинки с автоматными патронами, минометня мина, а также банка с мелкими поражающими элементами для самодельных взрывных устройств.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки российские Вооруженные силы поразили 132 военных объектов на Украине, включая 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи и склад ракетно-артиллерийского вооружения.