Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Нутрициолог назвала наиболее богатые витаминами продукты

Нутрициолог Писарева сообщила, что после зимы у многих наблюдаются проблемы с витамином С

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала наиболее богатые витаминами продукты в беседе с RT.

По ее словам, обычно после зимы у многих пациентов наблюдаются проблемы с витамином С. Она отметила, что он в больших количествах содержится в цитрусовых, а также в брокколи.

Нутрициолог порекомендовала добавлять в свой рацион больше овощей. «Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма», — сказала она.

Также специалист сообщила, что железо и витамины группы В содержатся в бобовых, однако они не так хорошо усваиваются организмом, как мясные продукты. Она подчеркнула, что в связи с этим у многих вегетарианцев наблюдается дефицит железа и витаминов группы В.

Писарева добавила, что у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D из-за нехватки солнца и недостаточного употребления качественных морепродуктов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко сообщила, что популярные «полезные» продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Специалист пояснила, что мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, и человек снова хочет есть, пояснила Кононенко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ЕК рассказала о работе над санкциями против энергетики и банков России
Раскрыто состояние госпитализированного после шоу Плющенко российского фигуриста
Нутрициолог назвала наиболее богатые витаминами продукты
Во Франции припомнили США скандальное вторжение в Ирак
Потерявшим работу россиянам напомнили о пособиях
Стало известно об удививших писателя из Югославии шоколадных фигурках с Лениным
Илья Резник сообщил о болезни Аллы Пугачевой
В Германии выступили за увеличение поставок оружия на Украину
В Швеции вспыхнули беспорядки перед акцией ультраправого политика
В ФРГ предупредили о двузначной инфляции из-за ограничения ввоза энергоресурсов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.