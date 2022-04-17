Нутрициолог назвала наиболее богатые витаминами продукты

Нутрициолог Писарева сообщила, что после зимы у многих наблюдаются проблемы с витамином С

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала наиболее богатые витаминами продукты в беседе с RT.

По ее словам, обычно после зимы у многих пациентов наблюдаются проблемы с витамином С. Она отметила, что он в больших количествах содержится в цитрусовых, а также в брокколи.

Нутрициолог порекомендовала добавлять в свой рацион больше овощей. «Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма», — сказала она.

Также специалист сообщила, что железо и витамины группы В содержатся в бобовых, однако они не так хорошо усваиваются организмом, как мясные продукты. Она подчеркнула, что в связи с этим у многих вегетарианцев наблюдается дефицит железа и витаминов группы В.

Писарева добавила, что у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D из-за нехватки солнца и недостаточного употребления качественных морепродуктов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко сообщила, что популярные «полезные» продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Специалист пояснила, что мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, и человек снова хочет есть, пояснила Кононенко.

