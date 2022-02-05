Нутрициолог предупредила о вреде популярных «полезных» продуктов

Популярные «полезные» продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Об этом рассказала в интервью «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

Специалист пояснила, что мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, и человек снова хочет есть, пояснила Кононенко.

Помимо этого она рекомендовала исключить из рациона банановые чипсы, поскольку из-за специфической тепловой обработки они обогащаются трансжирами, источником которых также являются полуфабрикаты. Она предупредила, что трансжиры откладываются во внутренних органах и способствуют ожирению. Кроме того, такие продукты нарушают углеводный обмен и поддерживают хроническое воспаление.

Диетолог также добавила, что обезжиренные молочные продукты содержат консерванты, крахмал. Нутрициолог призвала россиян не бояться употребления жиров. По словам Кононенко, главное — правильно распределять их в своем рационе.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала о вреде бананов. Специалист призвала россиян с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью отказаться от этого продукта.