Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Нутрициолог предупредила о вреде популярных «полезных» продуктов

Нутрициолог Кононенко назвала мюсли, обезжиренное молоко и йогурт вредными продуктами

Фото: Unsplash

Популярные «полезные» продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Об этом рассказала в интервью «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

Специалист пояснила, что мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, и человек снова хочет есть, пояснила Кононенко.

Помимо этого она рекомендовала исключить из рациона банановые чипсы, поскольку из-за специфической тепловой обработки они обогащаются трансжирами, источником которых также являются полуфабрикаты. Она предупредила, что трансжиры откладываются во внутренних органах и способствуют ожирению. Кроме того, такие продукты нарушают углеводный обмен и поддерживают хроническое воспаление.

Диетолог также добавила, что обезжиренные молочные продукты содержат консерванты, крахмал. Нутрициолог призвала россиян не бояться употребления жиров. По словам Кононенко, главное — правильно распределять их в своем рационе.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала о вреде бананов. Специалист призвала россиян с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью отказаться от этого продукта.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
Популярность F-35 в Европе объяснили «прицелом на Россию»
Нутрициолог предупредила о вреде популярных «полезных» продуктов
Провалившийся в 32-метровый колодец и выживавший там пять дней мальчик умер
Историк рассказала о бедах девушек легкого поведения после революции
Захарова отметила системность вбросов фейков на Bloomberg
Российские новинки вооружения показали на учениях в Белоруссии
Жалующихся на выселение с Пречистенки художников уличили в разжигании конфликта
Россия заняла восьмое место в медальном зачете после первого дня Олимпиады
В Курске завели уголовное дело из-за повешенного манекена с лицом губернатора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.