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Россию предупредили об опасности дружбы с Китаем

Востоковед Котков предупредил власти России об опасности дружбы с Китаем

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В запасе у России есть два-три месяца для того, чтобы переломить ситуацию на Украине в свою сторону. Китай готов выдержать такой срок, не присоединяясь к антироссийским санкциям, предупредил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков. Слова эксперта приводит «Ридус».

«Если для России все будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется», — заявил специалист.

При этом Китай будет максимально тянуть время, чтобы сохранить партнерские отношения с Европой и США, не теряя контакта с Россией, заявил востоковед.

После объявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине 24 февраля власти Китая не осудили действия Кремля и не называли операцию «вторжением». Однако Си Цзиньпин призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации и заявил, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств.

Марина Совина
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