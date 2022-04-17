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Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с Зеленским

На сайте сувенирного магазина Белого дома появились монеты с изображением лица Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сувенирный магазин Белого дома начал продавать коллекционные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте администрации США.

Выставленная на продажу коллекция стоит 100 долларов — ее экземпляров всего 2500. На сайте сказано, что это 32-я монета из серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». На монете изображено обращение украинского лидера к членам конгрессу по видеосвязи, которое состоялось 7 марта.

«Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», — говорится на сайте администрации президента.

Там также утверждается, что вся прибыль от продажи монет пойдет американскому Красному Кресту для помощи народам Украины.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил его в «неизменной поддержке» Украины со стороны Америки. Он также пообещал выделить стране военную помощь еще на 800 миллионов долларов — в нее войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

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Анастасия Шейкина
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