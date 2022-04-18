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Житель Мариуполя рассказал о нелюбви жителей города к «Азову»

Житель Мариуполя рассказал, что «Азов» хотел построить Украину под себя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Житель Мариуполя Михаил рассказал РИА Новости, что жители города испытывали нелюбовь к националистам из полка «Азов», так как они хотели построить Украину под себя.

«Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они — националисты. Не то слово. Нацисты», — заявил собеседник агентства.

По словам Михаила, он голосовал за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», один из лидеров которой — Виктор Медведчук.

15 апреля официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что российские следователи изучат данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города украинского батальона «Азов».

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Марина Совина
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