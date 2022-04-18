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Башкирским кинематографистам раздали стипендии на реализацию творческих проектов

Башкирские кинематографисты получили стипендии на реализацию творческих проектов

Фото: Unsplash

Молодые кинематографисты Республики Башкортостан получили стипендии на реализацию творческих проектов. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на главу Союза кинематографистов региона Зухру Буракаеву.

«В этом году правление нашего союза рассмотрело 11 заявок от членов организации, молодых предлагали сами, зная, кто активно работает и кто уже получал данную стипендию», — отметила Буракаева

Четыре члена регионального союза и четверо молодых деятелей кино получили стипендии в размере 72 тысяч рублей. На эти деньги в 2022 году будут созданы, в частности, тизер игрового полнометражного фильма «Яма», фотовыставка «Лица башкирского кино и телевидения с 70-х годов и до наших дней», серия видеолекций «Национальное кино Башкортостана: истоки и современность» и сценарий мелодраматического сериала «Город на горе», а также будут осуществлены оцифровка архивных материалов для фильма «Человек человеку свет» и продюсерская разработка фильма «Скорость неба».

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Евгений Шульгин
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