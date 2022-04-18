Из американского банка начали массового уходить темнокожие руководители

Темнокожие топ-менеджеры начали массово покидать Goldman Sachs

Партнер американского инвестбанка Goldman Sachs Даррен Диксон уходит из компании, чтобы организовать собственный инвестфонд, пишет Bloomberg. За последние месяцы в банке сложилась тенденция: кредитную организацию массово покидают высокопоставленные темнокожие сотрудники.

35-летний Диксон до недавнего времени возглавлял подразделение Goldman Sachs, ответственное за структурирование сложных сделок и кредитование компаний, испытывающих финансовые трудности. В банке он приобрел известность за счет стремительного карьерного роста, а должность партнера получил в 2020 году.

Диксон ведет переговоры с возможными партнерами о создании собственного фонда, ориентированного на финансирование инфраструктурных проектов.

При этом уход Диксона негативно скажется на его прежнем работодателе и его репутации. Goldman Sachs, как и многие крупные американские компании, в том числе финансового сектора, активно привлекают темнокожих сотрудников и стараются назначать их на руководящие посты. В начале прошлого года из 400 глобальных партнеров банка в разных странах 12 были темнокожими. Однако с тех пор пятеро из них уволились.

Участники рынка предполагают, что такое положение дел может спровоцировать негативные отзывы со стороны клиентов и конкурентов банка, а также привести к общественному давлению. На данный момент на должностях партнеров в Goldman Sachs работает всего на одного темнокожего сотрудника больше, чем до начала масштабной компании по обновлению штата топ-менеджеров в 2020 году.