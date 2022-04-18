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В Москве младенец впал в кому после обрезания на дому

В Москве младенец впал в кому после обрезания на дому, СКР возбудил уголовное дело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который провел младенцу хирургическую операцию на дому, в результате чего ребенок впал в кому. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Расследование в отношении 30-летнего мужчины ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, 17 апреля подозреваемый в квартире на Коровинском шоссе провел операцию мальчику 2022 года рождения. В состоянии комы ребенка госпитализировали. Ему сделали обрезание согласно мусульманским традициям, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. По его словам, младенцу был введен лидокаин, после чего у него произошел шок. По предварительным данным, у мужчины есть медицинское образование, но нет лицензии на оказание врачебных услуг.

В настоящее время подозреваемого допрашивают следователи.

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль расследование уголовного дела, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

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Любовь Ширижик
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