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Российский полицейский отпустил задержанного ради поездки на спорткаре

В Орле капитан полиции отпустил задержанного ради возможности поездить на его спорткаре

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Орле капитан полиции отпустил задержанного ради возможности поездить на спорткаре. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает Baza.

По сведениям издания, он согласился отпустить на прием к стоматологу мужчину, помещенного в изолятор по обвинению в незаконном приобретении оружия. Фигурант пообещал отдать полицейскому на время автомобиль Kia Stinger. Страж порядка попросил одного из своих подчиненных доставить предполагаемого преступника в клинику.

Однако позже выяснилось, что у стоматолога преступник не занимался лечением, а был на сходке и встречался с представителями азербайджанской диаспоры.

В результате в отношении полицейского начали проверку.

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Елизавета Новикова
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