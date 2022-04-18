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Шведский диетолог назвала четыре повышающих уровень витамина D продукта

Диетолог Сванфельдт посоветовала есть яичные желтки, чтобы повысить уровень витамина D

Фото: David B Townsend / Unsplash

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт сообщила, что от дефицита витамина D страдает каждый четвертый житель Европы, и посоветовала внести простые изменения в рацион питания, которые помогут повысить уровень этого элемента в организме. Ее слова передает издание Mirror.

Специалист рассказала, что рекомендуемая суточная доза витамина D — 10 микрограммов в день, и получить их можно из доступных продуктов питания. Продуктом номер один среди повышающих уровень витамина D Сванфельдт назвала жирные сорта рыб. Лосось, скумбрия, форель, по ее мнению, являются лучшими источниками этого микронутриента, так как содержат около 12,5 микрограмма на 100 граммов продукта.

Тем, кто по каким-то причинам не употребляет рыбу, диетолог рекомендовала есть яичные желтки: в них содержится около четырех микрограммов витамина D. Есть он и в растительных источниках пищи, например, в грибах. По словам Сванфельдт, они подвергаются интенсивному ультрафиолетовому излучению, потому, в отличие от других веганских продуктов, содержат здоровое количество витамина D. Также диетолог сказала, что для повышения уровня микронутриента отказавшимся от пищи животного происхождения необходимо включить в рацион растительное молоко и обогащенные молочные продукты.

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В заключение Сванфельдт напомнила, что витамин D можно получить не только из еды, но и от солнца, поэтому стоит больше гулять, бегать или заниматься спортом на свежем воздухе. «Когда наша кожа подвергается воздействию солнца, организм преобразовывает солнечный свет в витамин D, который затем может храниться в печени до тех пор, пока он не понадобится», — подытожила она.

Ранее доктор Нима Маджлиси перечислила три главных симптома дефицита витамина D, одним из которых является боль в костях. Специалист объяснила, что нехватка этого микроэлемента влияет на отложение кальция, из-за чего кости становятся хрупкими.

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Наталья Обрядина
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